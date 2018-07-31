ترامب يقول إنه سيجتمع بالإيرانيين إذا أرادوا ذلك ولكن دون أي شروط مسبقة

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب إنه مستعد للقاء الايرانيين في حال أرادوا ذلك لكن دون شروط مسبقة، وذلك لمناقشة كيفية تحسين العلاقات بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية.

وقال: "إذا أرادوا اللقاء، سنلتقي".

وفي إجابة عن سؤال وجه له في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض عما إذا كان على استعداد للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب: "سأجتمع مع أي شخص. أنا أؤمن بالاجتماعات، خاصة في الحالات التي تكون فيها الحرب على المحك".