بالصور.. أمطار طوفانية في عز الصيف بعين قزام

شهدت الولاية المنتدبة لعين قزام جنوب الوطن تساقط أمطار غزيرة اليوم.

وتسببت الأمطار التي تساقطت منذ صبيحة اليوم في سيول وفيضانات، أغرقت الكثير من البيوت والأراضي.

كما توقفت حركة المرور في الكثير من أحياء المدينة، وزادت الأمطار و الفيضانات في معاناة السكان.

حيث أغلقت جل المحلات بالمدينة ، ما صعب من مهمة السكان في التسوق وإقتناء ضروريات الحياة.

وطالب السكان من السلطات المحلية بتسريع إيجاد حلول لتهيئة المدينة وحمايتها من الفيضانات التي تضرب المنطقة كل مرة.