“فقير” يُفضّل المساجد على البحار والعطل الصاخبة

فضّل اللاعب نبيل فقير بعد إحرازه كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، التمتع بِعطلة صيفية بعيدا عن الأضواء والصخب مثلما يفعل نجوم الكرة.

وسافر نبيل فقير إلى دبي الإماراتية رفقة بعض أقاربه وأصدقائه، حيث منحته إدارة فريقه أولمبيك ليون الفرنسي فترة راحة تنتهي الإثنين المقبل، يبتعد خلالها عن كل ما له صلة بِعالم كرة القدم.

ونشر أصدقاء نبيل فقير صورة لِنجم وقائد الأولمبيك الليوني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يرتدي القميص الإسلامي، بِجوار أحد مساعد الإمارات العربية المتحدة. كما تُظره الصورة المُدرجة أعلاه (الثالث من اليمين).

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الثلاثاء، أن إدارة نادي أولمبيك ليون اقتربت كثيرا من تجديد عقد صانع الألعاب نبيل فقير. عِلما أن مدّة عقد هذا الكرويّ المونديالي – البالغ من العمر 25 سنة – تنقضي صيف 2020.

وكانت إدرة نادي ليفربول الإنجليزي قد دخلت مُؤخّرا في مفاوضات مع نظيرتها من أولمبيك ليون، لكن الرئيس جون ميشال أولاس رفض تسريح نبيل فقير، واشترط مقابلا ماليا يحترم قائد فريقه، خاصة وأنه أحرز كأس العالم.