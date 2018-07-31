مصرف السلام يفتتح فروعا جديدة بالعاصمة

افتتح مصرف السلام – الجزائر فرعه الجديد بمدينة الجزائر بشارع حمداني لحسن سيدي يحيى بحيدرة حسب بيان صادر عن البنك.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ المصرف لاستراتيجيته الطموحة الخاصة بالتوسع، والإنتشار الجغرافي ليضاف إلى الفروع الأخرى بالعاصمة ضمن سياسة التقرب من الزبائن والعمل على الاستجابة لرغباتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات البنكية.

ووفق المصدر نفسه فإنه بفضل هذا الفرع الجديد، يتفرغ مصرف السلام الجزائر لانشغالات ومتطلبات عملاء المنطقة، حيث يقدم لهم منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، تمكنهم من الاستفادة من مجموعة كبيرة من التمويلات والخدمات المصرفية الراقية، وكذا صيغ ادخار مبتكرة وموافقة لأحكام الشريعة الاسلامية تسمح لهم باستثمار وتنمية اموالهم.

وعلى هذا الأساس، فإنه مع 10 فروع في خدمة المتعاملين، يطمح مصرف السلام – الجزائر إلى مضاعفة عدد فروعه خلال سنة 2018 لتصل إلى 17 فرعا، حيث سيتم افتتاح فرع جديد في ولاية الجزائر بسطاوالي، إضافة الى ستة فروع قيد الإنجاز على مستوى الوطن (أدرار، بسكرة، باتنة، عين وسارة، عنابة ومسيلة) وذلك في إطار استراتيجية توسيع شبكة المصرف سعيا لمرافقة برنامج الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني.