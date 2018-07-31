توضيح وزارة السياحة التونسية حول تخلى متعاملين سياحيين تونسيين عن الجزائريين

عقب منع سواح جزائريين من الإقامة في أحد الفنادق والمشاكل التي لاقوها منذ دخولهم التراب التونسي للسياحة، أصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية التونسية بيانا توضيحيا حول ملابسات الحادث.وقالت الوزارة إنه لقد قام أحد المكاتب الجزائرية للخدمات والسياحة بإبرام اتّفاقية شراكة مع وكالة أسفار تونسية تتضمّن إيواء مجموعة من السياح الجزائريين بنزل كائن بسوسة خلال الفترة الممتدّة من 27 /7/2018 إلى 2/8/2018، وونظرا لعدم اتّفاق الطرفين حول تعهدّات كلّ طرف تجاه الآخر تعذّر إيواء الحرفاء الجزائريين نظرا لعدم وجود حجز مسبق بالنزل المذكور .

وتابعت الوزارة “وقد قامت مصالح الإدارة الجهوية للسياحة بسوسة بمتابعة الوضعية إلى أن تمّ إيجاد حلّ لإيواء الحرفاء منذ اليوم الأول بأحد النزل بجهة القنطاوي بسوسة.”.

كما وجهت وزارة السياحة التونسية دعوة للجزائريين إلى ضرورة التأكد من توفّر الحجز المسبق بالنزل المقصودة لتفادي مثل هذه الإشكاليّاتـ متوعدة “بتمسّكها بتطبيق القانون بكلّ صرامة على كلّ الأطراف المهنيّة المخلّة بالتزاماتها تجاه السياح” .كما كشفت وزارة السياحة التونسية أن عدد السيّاح الجزائريين الوافدين على الوجهة التونسية إلى حدّ تاريخ 20 جويلية 2018، تجاوز عدد الوافدين لنفس الفترة من سنة 2017 بنسبة 14 % ، وهم دائما محلّ تبجيل واهتمام خاصّ من قبل السلط الرسمية ومهني القطاع السياحي التونسي، تضيف الوزارة.