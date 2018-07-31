عملاق تركيا يحسم صفقة سليماني مقابل 29 مليون أورو

يبدو أن الدولي الجزائري إسلام سليماني بات على بعد خطوة من التوقيع لصالح نادي فنربخشة التركي، الذي يصر على الظفر بخدماته، وبحسب موقع "تركيش فوتبال" فإن النادي التركي قد حسم الصفقة مع مسيري ليستر سيتي مقابل 29 مليون أورو، ولم تتبقى سوى بعض التفاصيل المتعلقة براتب الدولي الجزائري قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي فنرخبشة يعتبر من أكبر النوادي في تركيا ويلعب كل موسم المنافسات الأوروبية، ويعتبر خيار موفق لسليماني لبعث مشواره من جديد بعد تجربة فاشلة في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي ونيوكاسل على التوالي.