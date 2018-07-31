غوارديولا يُعوّل كثيرا على محرز ضد تشيلسي

يُعوّل التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي كثيرا، على لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز في مباراة تشيلسي.

ويتبارى مانشستر سيتي مع المُنافس تشيلسي في الملعب الشهير “ويمبلي”، بعد ظهيرة الـ 5 من أوت المقبل. ضمن إطار الكأس الإنجليزية الممتازة للأندية أو ما يُعرف بـ “درع المجتمع”. بعد أن حصد “السيتزين” لقب البطولة نسخة 2017-2018، ونال “البلوز” الكأس المحلية للطبعة ذاتها.

ويُريد المدرب جوسيب غوارديولا أن يُساهم رياض محرز في حصد مانشستر سيتي أوّل لقب له في الموسم الكرويّ الجديد، وأيضا منح لاعبه الدولي الجزائري دفعا نفسيا قويا، تمهيدا لِمشوار طويل وشاق. تقول صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، الثلاثاء.

ويغيب عن مباراة تشيلسي 4 لاعبَين شاركوا مع منتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018، بينهما متوسطَي الميدان رحيم سترلينغ وفابيان ديلف. وعليه ستكون الفرصة مواتية أمام المدرب غوارديولا من أجل سدّ الثغرة بِنجم “الخضر”، تقول نفس وسيلة الإعلام. للإشارة، فإن فريقَي مانشستر سيتي وتشيلسي يملكان نفس الرصيد من الكأس الإنجليزية الممتازة للأندية، المُرادف لِأربعة تتويجات. بينما خسر رياض محرز كأس نسخة 2016، مع فريق ليستر سيتي، بعد أن انهزموا بِنتيجة (1-2) أمام مانشستر يونايتد.