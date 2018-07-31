مدرب غامبيا: “الخضر” منتخب مُحترم لكن غير مُخيف

يستعدّ منتخب غامبيا بِجدّ، تأهبّا لِمواجهة المضيف الجزائري في الـ 7 من سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ونقلت أحدث تقارير الصحافة الغامبية على لسان الناخب الوطني توم سانتفيت، قوله: “الجزائر تمتلك منتخبا قويا تعوّد على المشاركة في كأس أمم إفريقيا والمونديال”. عِلما أن التقني البلجيكي سانتفيت – البالغ من العمر 45 سنة – أمسك مُؤخّرا فقط بِالزمام الفني لِمنتخب غامبيا.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن منتخب “العقارب”: “أنا رجل جاد ومنضبط، وسنحضّر كما ينبغي لِمباراة الجزائر. أعرف جيّدا اللاعبين الغامبين، سواء المحليين أو المحترفين، ولكن سأختار الأكفأ والأجدر لِخوض هذه المواجهة”.

واختتم توم سانتفيت تصريحاته قائلا: “نحترم المُنافس الجزائري، لكن لسنا مُتخوّفين منه”.

هذا وبرمج الناخب الوطني الغامبي توم سانتفيت تربصا للاعبين المحليين، ينطلق في الأيّام القليلة المقبلة، ويكون متبوعا بِمعسكر إعدادي خارج الوطن يحضره المحترفون، تأهّبا لِمواجهة “الخضر”.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني الجزائري خاض ثلاث لقاءات رسمية في غامبيا، خسر مقابلتَين، وفاز بِالأخيرة (1-2) تحت إشراف التقني وحيد خليلوزيتش، في فيفري 2012، ضمن إطار تصفيات “كان” 2013.