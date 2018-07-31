تطورات جديدة بخصوص مفاوضات "الفاف" مع المدرب البرتغالي كيروش

البلاد.نت- عبد الرحمان بلعاليا- تتمة لما كنا قد نشرناه صبيحة اليوم الثلاثاء، بخصوص إقتراب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم من تعيين التقني البرتغالي كارلوس كيروش كمدرب جديد للخضر، خاصة أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية، علمت "البلاد" من مصادر موثوقة، أن الإتحادية برئاسة زطشي كلفت المناجير العام حكيم مدان لإقناع كيروش بتدريب الخضر، خاصة أن مدان يتكلم اللغة البرتغالية والتي تعتبر اللغة الأم للمدرب السابق لريال مدريد، وهو ما قد يسهل من عملية المفاوضات في ما يخص الشق المالي الذي لم يتم الفصل فيه لحد كتابة هذه الأسطر.

وبحسب نفس المصدر فإن كل المعطيات توحي بإقتراب نهاية المفاوضات بين الطرفين، خاصة أن "الفاف" لا تريد تضييع المزيد من الوقت وتأمل في إقناع كيروش لكي يكون مدربا جديدا للخضر في إنتظار ما ستفسر عنه الجلسة الأخيرة بين مدان وكيروش في الساعات القليلة المقبلة.