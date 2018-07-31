أكبر ملاذات الضريبية في العالم!

كشفت مجموعة بوسطن الاستشارية مؤخرا في تقريرها السنوي حول الثروة العالمية، تصنيفا لأكبر الملاذات الضريبية في العالم للعام 2017.وأشارت المجموعة أن أكثر النظم الضريبية المفضلة للأفراد والشركات توجد في بعض دول بالعالم، وتستفيد من هذه الملاذات الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة، التي تحتاج لإخفاء أموالها تجنبا لدفع ضرائب مرتفعة.

ومن أهم هذه الملاذات الضريبية للعام 2017 هي: