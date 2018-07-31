بالصور...مظاهرات في المانيا تضامنا مع مسعود أوزيل

إجتمع المئات من جماهير كرة القدم صباح يوم الاحد في العاصمة الالمانية برلين وذلك للاحتجاج على الطريقة التي عومل بها مسعود اوزيل.

وقد اتهم المتظاهرون الاتحاد الالماني بمعاملة اوزيل بشكل عنصري وغير محترم، وذلك بسبب اصوله التركية.

كما قام المتظاهرون بارتداء قميص اوزيل بالاضافة الى رفع العلمين التركي والالماني مع كتابات ” انا اوزيل” بالتركي.

يذكر ان هذه المظاهرات جائت بعد ان اعلن اوزيل عن قرار اعتزاله اللعب دولياً، وقد تلقى الكثير من الانتقادات خصوصاً من رئيس نادي بايرن ميونيخ الذي وصف ادائه بالرديء.