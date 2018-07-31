بن غبريت تعلن عن نهاية الموسم التربوي 2018/2017

أنهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، هذا الثلاثاء ، الموسم التربوي 2018/2017 بالتقاط صورة جماعية رفقة إطارات وموظفي وزارتها ، متمنية أن تكون العطلة الصيفية مريحة للجميع.

وهنأت بن غبريت في منشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إطارات القطاع بمناسبة نهاية الموسم الذي كان حافلا بالاستحقاقات التربوية ، بداية بامتحان البكالوريا لدورة جوان 2018 والتي سجلت نسبة نجاح بـ55.88 بالمئة إلى جانب امتحاني التعليم المتوسط والابتدائي ، وانتهاء بالامتحانات المهنية لترقية موظفي القطاع والتي شملت 27 رتبة وتمّ الإعلان عن نتائجها أول أمس الأحد ، مرورا بمسابقة توظيف مئات المعلمين والإداريين عبر ولايات الوطن.

بن غبريت استخدمت كعادتها اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية بحرف التيفيناغ للإعلان عن نهاية الموسم التربوي ، بالإضافة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وللإشارة ، فقد حدد تاريخ انطلاق الموسم الدراسي المقبل بالنسبة للتلاميذ بداية من يوم الأحد 05 سبتمبر 2018، على أن يلتحق الأساتذة والمعلمون بمراكز عملهم ثلاثة أيام قبل ذلك ، في حين تفتتح الإدارة المركزية للقطاع أبوابها بداية من 19 أوت المقبل.