أسطول النقل البحري الجزائري سيتعزز بباخرتين ضخمتين

كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، اليوم الثلاثاء 31 جويلية، أن الأسطول الوطني لنقل المسافرين سيتعزز باقتناء باخرة بسعة 1800 مسافر و600 سيارة.

كما كشف عن إجراء مفاوضات مع الشريك الصيني الذي يقوم بصنع الباخرة، مكنت من ربح مبلغ مالي سيتم بموجبه اقتناء باخرة أخرى بحجم باخرة الطاسيلي وطارق بن زياد.

وأكد زعلان ان الحكومة صادقت عل استعمال ما تبقى من المال المخصص لهذه الباخرة الضخمة لتعزيز الاسطول الجزائري، الذي سيكون به 5 بواخر وكراء أخرى لضمان النقل الجيد للمسافرين طيلة السنة.