عماد متعب يعتزل كرة القدم نهائيا

أعلن عماد متعب ( 35 عاما) مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا واتجاهه للعمل في مجال الإعلام .وأضاف أنه اتخذ قرار الاعتزال النهائي بعد خروجه من حسابات نادي الأهلي وانتهاء فترة القيد المحلي.وأشار اللاعب الدولي إلى أنه كان يمتلك عرضين إلا أنه من الصعب عليه أن يلعب في مصر لأندية أخرى غير الأهلي كاشفا عن انضمامه لفريق تحليل بقنوات "أون سبورت" المصرية لتحليل مباريات الدوري في الموسم الجديد مؤكدا توقيع العقود مع مسؤولي القناة .ولمتعب مسيرة حافلة مع الأهلي حيث أحرز معهم لقب دوري أبطال إفريقيا أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 كما توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية .