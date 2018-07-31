رئيس بلدية بجاية يوضح بخصوص إلغاء مهرجان الأغنية الأمازيغية

تداول نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي فيديو لرئيس بلدية بجاية، حسين مرزوقي، يعلن فيه عن قرار إلغاء فعاليات الطبعة 16 لمهرجان الأغنية الأمازيغية.

وقال مرزوقي، في الفيديو، أنه من المستحسن استغلال الأموال الكبيرة التي تصرف على المهرجان في إقامة مشاريع تنموية محلية، موضحا أن الملايير التي كانت ستصرف على التظاهرة ستوجه لتحسين معيشة المواطنين.وأكد رئيس بلدية بجاية أنه لم يكن يوما ضد الثقافة ولا ضد الأمازيغية، لكن الأموال التي تصرف على هذا المهرجان والمقدرة بالملايير ستوجه لدعم التنمية والخدمات بالمنطقة.

وفي تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أوضح مرزوقي أن الأمر يتعلّق بتأجيل المهرجان و ليس إلغاءه بشكل كلي، موضحا أن قراره جاء في إطار الضغط على الجهات العمومية للتكفل بعديد المشاريع المتعلقة بتهيئة المحيط العام للمواطنين.

كما طالب مير بجاية المواطنين بدعم قراره، الذي أكد أنه يحمل نية حسنة هدفها ترتيب أوليات البلدية في إدارة شؤونها.