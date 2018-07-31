زمالي: لا مسح لديون مشاريع “أونساج”

قال مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإثنين، إنه لن يكون هناك مسح ديون الشاب المستفيد من مشاريع التشغيل، وقال إن الدولة “لا تشجع المشاريع الفاشلة”.

وأوضح زمالي، خلال زيارة عمل إلى بومرداس، “أقولها صراحة لن يكون هناك مسح لهذه الديون وهي عملية تتنافى والروح المقاولاتية خاصة ونحن نريد بناء جيل يتكل على نفسه ويتحلى بهذه الروح.. وليس بالإمكان مسح ديون أي مؤسسة فشلت أو تراكمت عليها هذه الديون”.ووجه الوزير أصحاب المشاريع المتعثرة إلى صندوق ضمان القروض، للتكفل بحالتهم، ومقابل عدم وجود إمكانية لمسح الديون كلية، فثمة حسب الوزير مساعدات أخرى قد يستفيد منها المتعثرون، ذكر منها مسح غرامات تأخير السداد.كما عاد زمالي إلى قرار تعديل مواقيت الدوام في مناطق الجنوب صيفا، حيث أوضح أنه جاء على خلفية العوامل المناخية وما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع ارتفاع حجم الاستهلاك في الطاقة دون انتاج بديل، سيما في اوقات الحر ما دفع الى التفكير في تغيير اوقات العمل في الجنوب.

وكان زمالي قد اشرف ببومرداس على توزيع 309 وحدة سكنية تابعة لصندوق المعادلة الاجتماعية بزموري، اين قام بتوزيع المفاتيح على المستفيدين ووعد بتدارك النقائص في مشاريع البناء، مع تجنب تأخر استلام المشاريع التي لازالت في طور الانجاز بنسب متفاوتة، مؤكدا أن التأخر في استلام هذا النوع من السكنات محصور في أشغال التهيئة، واعتذر وزير العمل من المستفيدين الذين لم يستلموا مفاتيح شققهم واعدا بالإسراع في سير الاشغال لتمكينهم من السكن في أسرع وقت.