دراسة : السجائر الإلكترونية تسبب السرطان!

كشف علماء أمريكيون أن السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان تجويف الفم، وفقا لما أظهرته نتائج التحاليل.

وقال علماء الجمعية الدولية لأطباء الأسنان في فرجينيا الأمريكية، أن معظم الأشخاص الذين يستهلكون النيكوتين، بأي طريقة كانت بإستثناء التبغ، هم معرضون للحصول على مواد مسرطنة مساوية أو أكثر، مما يزيد خطر اصابتهم بسرطان تجويف الفم، تماما كالمدخنين التقليديين.

وأجريت الدراسة على نحو 1500 مدخن أو تارك للتدخين، حيث أظهرت نتائج تحليل الدم والبول أن حال مدخني السجائر الإلكترونية ليس أفضل من مدخني السجائر التقليدية، وذلك لأن نسبة المواد المسرطنة متقاربة في جميع العينات.

وقال العلماء أنه عكس ما يروج له في الإعلانات، فإن السجائر الإلكترونية لا تحمي المدخن من سرطان تجويف الفم أو سرطان المريء، وإنما تساهم في تطوره.