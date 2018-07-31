بالصور .. القوات الخاصة للجيش الجزائري الثالثة عالميا

إحتلت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائرية المرتبة الثالثة في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية للمظليين المقامة بروسيا.إحتلت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائرية المرتبة الثالثة في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية للمظليين المقامة بروسيا.

وقد جاءت نتاج المسابقة كالأتي:

المرتبة الأولى روسيا

المرتبة الثانية الصين

المرتبة الثالثة الجزائر

المرتبة الرابعة بيلاروسيا

في حين إحتلت إيران المرتبة الخامسة

هذا وقد حلت كل من المغرب باكستان فنزويلا جنوب إفريقيا تنزانيا والسودان المراتب الأخيرة .من جهته صرّح الجنرال الروسي ألكسندر بيازكوف رئيس لجنة التحكيم، أن الفرق الجزائرية قدمت أداء مذهل ورائع.