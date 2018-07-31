لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيزي وزو

أنهى المدير العام للأمن الوطني ، مصطفى لهبيري ، مهام رئيس أمن ولاية تيزي وزو ، رشيد دروازي ،حيث سيتم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد ، مجيد أقنوش ، الثلاثاء .وفيما يبدو أن القرار يدخل ضمن سلسلة الإقالات التي طالت عدة مسؤولين في جهاز الشرطة منذ تعيين لهبيري على هذه المؤسسة الأمنية ، فإن رئيس الأمن الولائي الجديد ينحدر من هذه الولاية ، وسبق له أن تقلد منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو ، قبل أن تتم ترقيته لمنصب رئيس أمن ولاية سكيكدة منذ أزيد من 3 سنوات .