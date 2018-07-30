الإعلان عن خليفة ماجر الأسبوع القادم

كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن إعلان اسم المدرب الجديد للخضر سيكون بداية شهر أوت.

وفي تصريحات إعلامية له بعد إنتهاء إجتماع المكتب الفيدرالي بمركز سيدي موسى، أمسية اليوم، قال زطشي إن الفاف في إتصال دائم مع أحد المدربيين في إنتظار الإتفاق معه على الشق المالي.وأعطى رئيس الفاف الإنطباع بأن خليفة ماجر مدرب لأحد المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا بتأكيده أن الأخير في عطلة وهو ما سبب في تأخر المفاوضات، كما أرجع تأخر اختيار مدرب جديد بعد أسابيع من إقالة رابح ماجر من العارضة الفنية إلى رغبة المكتب الفيدرالي في إختيار مدرب في مستوى طموحات الشعب الجزائري.

وذكر زطشي بأن عقد المدرب الجديد سيكون على المدى المتوسط، حيث سيقود الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات مونديال قطر 2022.