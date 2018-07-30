الريال يريد هذا اللاعب لتعويض رونالدو

يُدرك رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن "الميرنغي"، في حاجة ماسة إلى نجم من مواصفات كبيرة، من أجل تعويض رحيل هداف "الأبيض الملكي" التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة فاجأت الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

وتُشير تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز يستعد هذه الأيام للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل إقناع إدارة فريق توتنهام بالتخلي عن نجم الفريق الأول هاري كين، لصالح ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت نفس التقارير أن، بيريز سيضع حوالي 215 مليون أورو على طاولة "السبيرز"، من أجل السماح للدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد تألق هاري كين اللافت مع منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا الأخير.واتبع رئيس ريال مدريد في السنوات الأخيرة سياسة في التعاقدات، تعتمد على استقطاب لاعبين شباب ومنحهم فرصة التألق في فريق العاصمة الإسبانية، بيد أن تقارير صحفية قادمة من إسبانيا تؤكد أن بيريز، سيغير فلسفته في سوق اللاعبين، ويعمل على جلب نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة إلى القلعة المدريدية.