زطشي يؤكد قرب الإعلان عن الناخب الجديد

مؤكدا أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني يتواجد حاليا في عطلة متحمس كثيرا للإشراف على محرز ورفاقه في ظل ادراكه التام بإمكانات الجيل الحالي مضيفا ان تفاصيل مالية فقط تبقى لإتمام الصفقة على امل الكشف عن هويته في غضون الايام القليلة المقبلة كما جدد زطشي التأكيد على ان المدرب الجديد سيوقع على عقد يتضمن اهداف على المدى المتوسط خاصا بالذكر نهائيات امم افريقيا 2019 وتصفيات مونديال قطر 2022. هذا ونفى زطشي انفراده بملف تعيين الناخب الوطني الجديد حين اكد على وجود لجنة خاصة تسهر على الحسم في هوية الناحب الجديد مفندا ايضا وجود اي حلافات بينه وبين ربوح حداد وبشير ولد زميرلي اللذين أكد رئيس "الفاف" مغادرتهما اجتماع المكتب الفيدرالي لتسوية بعض المسائل الشخصية، بعدما حضرا جزءا منه، ورفض زطشي التعليق على التصريحات الاخيرة لوزير الشباب والرياضة، حين أكد أن "الفاف" تقوم بعملها مع مراعاة مصلحة المنتخب الوطني والكرة الجزائرية بشكل عام.