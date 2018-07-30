قيطوني مدافعا عن سونلغاز: لايمكننا التحكم في المناخ

رد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الإثنين، على الانتقادات بشأن انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب في عز موجة الحر بالتأكيد أن شركة سونلغاز تقوم بواجبها ولكن الظروف المناخية لا يمكن التحكم فيها.وأكد قيطوني على هامش ندوة حول الطاقات المتجددة أن “شركة سونالغاز أخدت احتياطاتها والدولة قدمت نفقات استثنائية في الجنوب وسجلت حرارة استثنائية باعتراف المنظمة الدولية للطقس أين تجاوزت الحرارة 50 درجة والآلات تقاوم إلى مستوى معين فقط”.

وأضاف “وشركة سونلغاز متواجدة وتعمل 24 على 24 ساعة وأنا أتابع الأمور عن كثب..هذه هي الحرارة ولا يمكن التحكم في الظروف المناخية وفي فرنسا هناك مناطق بقيت بدون طاقة لمدة شهر بسبب الثلوج”.

وجاء رد قيطوني بعد الانتقادات التي طالت شركة سونلغاز خلال الأيام الماضية، جراء الإنقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية في الجنوب في عز موجة الحر التي ضربت المنطقة مما فاقم معاناة السكان.