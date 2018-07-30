أسواق العاصمة: 3 ملايير دج سلع غير مفوترة

قاربت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بالجزائر العاصمة ال 3 ملايير دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية , حسبما علم اليوم الإثنين عن رئيس مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة .قاربت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بالجزائر العاصمة ال 3 ملايير دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية , حسبما علم اليوم الإثنين عن رئيس مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة .و أبرز حرقاس أنه تم بمناسبة موسم الإصطياف تخصيص 14 فرقة تعمل بصفة مستمرة لمراقبة نوعية الخدمات بشواطئ العاصمة خاصة خلال نهاية الأسبوع وكذا تنظيم حملات تحسيسية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك لتفادي التسممات الغذائية, مشيرا إلى وجود تنسيق في الجهود مع مصالح الأمن لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين الذين يعرضون مواد استهلاكية (مأكولات ومشروبات وشاي )عبر الشواطئ دون مراعاة أدى شروط النظافة.

وأشار إلى البرنامج الوقائي من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف الذي سطرته الوزارة الوصية سواء من خلال نشاطات الفرق المختلطة لمراقبة المواد الغذائية بالمحلات الخاصة ومحلات الوجبات السريعة والمطاعم الجماعية منها على غرار المخيمات الصيفية وقاعات الحفلات.و ركز المتحدث على ضرورة احترام درجة وسلسلة التبريد لكل نوع من الأغذية المتناولة سواء كانت المطهية أو الطازجة منها مع تخزينها وفق المقاييس المعمول بها فضلا عن نظافة الأواني والمطابخ ولباس العاملين وهو ما تعمل على رصده فرق حماية المستهلك وقمع الغش طيلة الموسم الصيفي.

وأبرز أن مديرية التجارة تشارك ضمن مكاتب النظافة على مستوى كافة بلديات العاصمة المتكونة أيضا من عناصر من مديريات الصحة والفلاحة و أطباء و بياطرة لتكثيف المراقبة على نوعية الوجبات والتغذية للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية.

من جهة أخرى وضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2018 حيث يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة عبر 13 مفتشية.