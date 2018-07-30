اسعار النفط تعود للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، امس، بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، إلا أنّ المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية، ليحقق أول مكسب في أربعة أسابيع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس 1.3 بالمئة ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها علقت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم مسارات ناقلات النفط، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين في المضيق. وأضافت شركات الطاقة الأمريكية ثلاث منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 27 جويلية، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفقا لما أظهرته بيانات صادرة يوم الجمعة.