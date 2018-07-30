مدوار يقترح على زطشي رفع عدد الإجازات إلى 27 لاعبا ورفع العقوبات

درس أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم العديد من النقاط التي تخص كرة القدم المحلية والموسم الكروي 2018/2019 خلال الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة عبد الكريم مدوار بمقر الرابطة.وتعتزم هيئة مدوار تفعيل اتفاقية بينها وبين الأندية تسهّل التعاملات المحاسباتية بين الطرفين بخصوص الديون العالقة بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن بعض الأندية لم تستلم جزءا من حقوق البث المتعلقة بالموسم الماضي، بسبب تأخر مؤسسة التلفزيون العمومي والقناة الخاصة المالكة لحقوق الرابطة الثانية، في دفع كل المستحقات التي عليها.

وفي نفس السياق أيضا فإن الرابطة تقتطع في كل موسم ديون بعض الأندية من حقوق البث التلفزيوني، بما فيها حقوق الالتزام السنوي والإنذارات والغرامات التي تفرضها لجنة الانضباط على الأندية في كل جولة.

هذا وعرض مدوار على أعضاء مكتبه تواريخ مباريات البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، مراعيا مشاركة الأندية في المنافسة الإفريقية والإقليمية، وكذا المواعيد السياسية مثل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، ويكون قد عرض المقترح أمس، على أعضاء المكتب الفدرالي للمصادقة عليه.

وحسب بيان الرابطة أيضا، فإن اجتماعا سيعقد مع أطباء الأندية من الرابطتين الأولى والثانية في الفاتح من شهر أوت الداخل لإخضاعهم للتكوين في ما يخص استعمال برنامج “بي سي ما”، ومنحهم شيفرات سرية خاصة بملفات اللاعبين.

ويكون خليفة قرباج قد عرض على أعضاء المكتب الفدرالي في اجتماعه أمس بسيدي موسى، فكرة رفع عدد الإجازات للأندية المحترفة إلى 27 إجازة، إضافة إلى اقتراح تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية “موبيليس”، ورفع عقوبات الموسم الماضي عن اللاعبين، إضافة إلى قضية الأندية المدانة والمحرومة من الانتدابات الصيفية، حسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للرابطة.