الكأس العربية: برنامج الأندية الجزائرية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الاثنين برنامج الدور الأول لكأس العرب للأندية البطلة التي تشهد مشاركة ثلاثة أندية جزائرية وهي وفاق سطيف، مولودية الجزائر واتحاد الجزائر.ويواجه الوفاق يوم الثلاثاء نادي العين الإماراتي في لقاء الذهاب بزغرب (كرواتيا) ابتداء من 17:00 بتوقيت الجزائر، فيما تلعب مباراة الإياب بالعاصمة الكرواتية أيضا يوم السبت 4 أوت بنفس التوقيت.

من جهته، يتنقل فريق اتحاد الجزائر إلى العراق لملاقاة القوة الجوية يوم الأربعاء 8 أوت بالملعب الدولي بكربلاء على 17:00 بالتوقيت الجزائري، قبل استضافة النادي العراقي يوم الأحد 9 سبتمبر بملعب 5 جويلية الأولمبي (19:00).

أما بالنسبة لمولودية الجزائر، فتدشن المنافسة أمام الرفاع البحريني يوم الخميس 9 أوت بملعب خليفة بمدينة عيسى (17:00 بتوقيت الجزائر)، في حين تقام مباراة العودة يوم الجمعة 28 سبتمبر بملعب 5 جويلية (19:00).

وخصصت الهيئة العربية مبلغ 6 ملايين دولار مكافأة للمتوج بالكأس العربية في نسختها الجديدة