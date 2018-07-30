بالفيديو.. ميسي يحضر للموسم المقبل بطريقة خاصة !!

تداولت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأثنين، فيديو للنجم الأرجنتيني ليونال ميسي وهو يداعب الكرة داخل الملعب الخاص به في منزله.وهذا تزامنا مع التحضير للموسم المقبل، أين فضل أسطورة برشلونة مواجهة كلبه بطريقة طريفة صنع بها الحدث.يذكر أن ميسي واجه وابلا من الإنتقادات بعد خروج “التانغو” من الدور الثاني لمنافسة كأس العالم 2018.

Love football. Love dogs. pic.twitter.com/gn7uSiLz1v —">https://t.co/gn7uSiLz1v">pic.twitter.com/gn7uSiLz1v— MUNDIAL (@MundialMag) 30">https://twitter.com/MundialMag/status/1023908831427022849?ref_src=twsrc%5Etfw">30 juillet 2018