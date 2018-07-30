السلطات المغربية تعود لعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى الحدود الجزائرية

قامت السلطات المغربية بترحيل نحو ثلاثين مهاجراافريقيا بينهم امرأة إلى الحدود الجزائرية، بحسب ما نقلته “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” عن الرابطة المغربية ممثلة في فرع الناضور.وقالت الرابطة المغربية “لقد تم استئناف طرد المهاجرين إلى الحدود المغربية الجزائرية”، وأضافت إن ثلاثين مهاجرا من جنوب الصحراء، تم القبض عليهم في الناظور، وتم نقلهم إلى منطقة تويسيت على الحدود مع الجزائر، بعد أن كانوا في الحجز.

ودعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان السلطات المغربية إلى وقف مثل هذه العمليات، في فصل الصيف الذي يتميز بحرارة شديدة مما يعرض حياة هؤلاء المهاجرين وصحتهم إلى الخطر.

مذكرة السلطات المغربية أن الحدود الجزائرية-المغربية هي منطقة صحراوية، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر في ظل غياب تنسيق مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الدولية للهجرة.

كما استنكرت الرابطة عمليات الترحيل التعسفي التي تتعارض مع حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين، تدعو الحكومة المغربية “إلى احترام الاتفاقيات الدولية وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين”، يضيف البيان الذي وقعه سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة.