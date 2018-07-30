5 ملثمين يسطون على محل مجوهرات ببجاية ويلوذون بالفرار

شهد محل لبيع المجوهرات ببلدية توجة ولاية بجاية، عملية سطو غريبة، حيث أقدم 5 أشخاص على مهاجمة المحل وسرقته في وضح النهار قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبحسب المصدر فقد ترجل 5 أشخاص ملثمون من السيارة، على الساعة الثاثلة بعد الزوال (15:00)، قبل أن يهاجموا محل المجوهرات ويقدمون على سرقته، ليفروا بعدها إلى وجهة مجهولة، في سابقة من نوعها في الولاية، مما أثار حاله هلع وخوف لدى السكان.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للبحث في ملابسات القضية.