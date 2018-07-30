بالفيديو: حطاب يشن ضغط رهيب على زطشي بخصوص قضية الناخب الوطني الجديد

أدلى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بتصريحات لوسائل الإعلام ظهر اليوم الإثنين من مركب محمد بوضياف بالعاصمة، أكد فيها على ضرورة إسراع "الفاف" لحسم قضية الناخب الوطني الجديد بعد إقالة ماجر، بحيث قال في هذا الصدد:" أظن أنه حان الوقت لكي تقدم الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على تعيين مدرب جديد للمنتخب لكي لا نضيع المزيد من الوقت، ولو أن قضية المدرب الجديد للخضر في أيادي آمنة ".

كما أكد حطاب في نفس السياق أن الجزائر تتوفر على منتخب يضم لاعبين كبار، ويجب أن يتم التعاقد مع مدرب كبير أيضا، بحيث قال:" نملك منتخب يضم لاعبين كبار، ويجب أن نتعاقد مع مدرب من هذه الطينة لكي نتفائل خيرا بمستقبل الخضر"

وفي ما يخص إمكانية ترشح الجزائر في ملف مشترك رفقة المغرب وتونس لإحتضان مونديال 2030، أجاب حطاب قائلا:" يجب التأكيد على أن الجزائر فتحت الباب من أجل تقديم ملف مشترك رفقة تونس والمغرب لإحتضان كأس العالم لكننا لن نتوسل أي طرف ".