بريطانيا تستعد لمونديال 2022

قال الرئيس السابق للفيفا، جوزيف بلاتير، يوم الأحد في تغريدة على تويتر أن قطر فازت بتنظيم مونديال 2022 بفضل تدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الفيفا ميشيل بلاتيني.

وقال الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإنجليزي، لورد تريسمان، أن على بلاده أن تتطلع إلى استضافة المونديال 2022 في حال جرى سحبه من قطر، التي تواجه اتهامات بانتهاك قواعد الترشيح، عبر الإساءة لمنافسيها والضلوع في تقديم رشاوى.

وذكر تقرير بريطاني، الأحد، نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، أن قطر دعمت حملات علاقات عامة مشبوهة ودفعت رشاوى طائلة كي تشوه ملفي ترشيح كل من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تحظر مهاجمة أي مرشح لملف البلد المنافس.

وردا على تقرير الـ"صنداي تايمز"، طالب عضو البرلمان البريطاني، داميان كولينز، الذي يترأس هيئة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني، "بتحقيق مستقل ولائق".