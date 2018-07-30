مليون ونصف مليون جزائري بطال

كشفت الأرقام التي قدما الديوان الوطني للإحصائيات، أن القطاع الخاص في الجزائر يوظف أزيد من 6 ملايين جزائري، مقابل توظيف 4 ملايين بالقطاع العام، وأن قطاع البناء أكثر المجالات تشغيلا في الجزائر متبوعا بالوظيف العمومي، فيما يقارب عدد البطالين المليون ونصف مليون.

يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أما القطاع العام فهو يستوعب حوالي 4,09 مليون عامل أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين والذين يقدر عددهم بـ 11,048 مليون عامل حسب دراسة مسحية أجراها الديوان في أفريل حول وضعية سوق العمل.

ويتكون إجمالي العمال والمقدر عددهم بـ 11,048 مليون عامل من بينهم 9,073 مليون رجل و1,975 مليون امرأة، كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من 7 من أصل 10 عمال هم أجراء، أي 6906 بالمائة، علما بأن هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي حيث تقدر بـ 75,3 بالمائة.

كما يتميز العمل النسوي حسب إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57,4 بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42,6 في المائة في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاطي تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا في الجزائر هي قطاع البناء بـ 1,9 مليون عامل متبوعا بالوظيف العمومي “باستثناء قطاع الصحة” بـ 1,73 مليون موظف والتجارة 1,71 مليون، والصحة والنشاط الاجتماعي بـ 1,56 مليون الصناعات التحويلية بـ 1,33 مليون والفلاحة 1,14 مليون في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى بـ 819 ألف عامل.

أما عدد البطالين، فقد بلغ 1,378 مليون شخص، حيث بلغت نسبة البطالة 9 بالمائة عند الرجال و19,5 بالمائة عند النساء، في حين تم ملاحظة تباينات محسوسة في معدلات البطالة بالنظر لعوامل السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصل عليها.

وبلغت نسبة البطالة لدى فئة الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 16 و24 سنة 26,4 بالمائة، مقابل 28,3 بالمائة في سبتمبر 2، فتم تسجي 680.000 بطال لا يملكون اي شهادة ، ما يمثل حوالي نصف إجمالي عدد السكان البطالين، ويمثل خريجو التكوين المهني نسبة 25,7 بالمائة أي 345 ألف شخص، في حين أن خريجي التعليم العالي يمثلون نسبة قدرها 24,9 بالمائة أي 344.000 شخص، بينما بلغ عدد المتواجدين في “بطالة مقنعة” 1,434 مليون شخص في أبريل 2018، أي بارتفاع قدره 170.000 مقارنة بـ سبتمبر 2017.