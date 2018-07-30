وزير الطاقة يرد على المحتجين بورقلة: "ما فهمتكمش"!

في أول تعليق له على الاحتجاجات التي شهدتها ولاية ورقلة مؤخرا، قال وزير الطاقة والمناجم: "هذه الأحداث في ورقلة ما فهمتهاش!".

وتساءل الوزير، خلال كلمة ألقاها على هامش ترأسه فوروم وطني تحضيرا للإعلان عن المناقصة الوطنية للتنمية الطاقوية المتجدّدة بفندق الأوراسي، عن سبب إحتجاجات سكان الولاية، قبل أن يوضح بأن الإنقطاعات التي تشتهدها المنطقة تحدث حتى في فرنسا، أين بقي السكان دون كهرباء لمدة شهر كامل _على حد قوله_.

وأضاف: "الكوابل من المعدن تسخن بسبب موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وفق تقاريرعالمية، وهذا أمر عادي" مؤكدا أن شركة سونلغاز تعمل على أخذ الاجراءات اللازمة للتكفل بذلك.