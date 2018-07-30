إدارة السبورتينغ التقت بـ “سليماني”

كشفت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي أنها تحدّثت مع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، على أمل انتدابه هذه الصائفة.

وأبدى سليماني موافقته على العودة إلى فريقه سبورتينغ لشبونة، تقول صحيفة “روكورد” البرتغالية، الإثنين. وأضافت أن مسؤولي نادي الأخضر والأبيض يرغبون في انتداب قنّاص “محاربي الصحراء” مُعارا، بينما تُريد إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي بيعه نهائيا بِمبلغ 18 مليون أورو.

تأتي هذه الأخبار بِالتزامن مع أنباء تركية، تقول إن إدارة نادي فنربخشة قدّمت عرضا إلى نظيرتها من ليستر سيتي، لِإنتداب سليماني مُعارا، ووضعت مُهلة تنقضي ليل الإثنين.

ويرتبط المهاجم إسلام سليماني (30 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021. بينما يُسدل ستار سوق الإنتقالات الصيفية في الـ 9 من أوت المقبل.