ودية "السياسي" ضد غلطة ساراي تلغى رسميا

ترسم خبر إلغاء الودية التي كانت مبرمجة بين شباب قسنطينة والعملاق التركي “غلطة سراي”، خاصة بعد مغادرة بطل تركيا للأراضي التونسية صبيحة أمس، عائدا إلى إسطنبول، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتنقلوا من تونس مباشرة إلى قسنطينة.

يأتي هذا بعدما كانوا قد وافقوا على التباري وديا ضد بطل الدوري الجزائري وتم ترسيم المواجهة في الرابع من الشهر الجاري، قبل أن يتم إلغاءها من قبل مسيري الشباب

علما، وأن رفاق سفيان فغولي قد واجهوا الإفريقي التونسي سهرة السبت بملعب رادس، أين فازوا بهدف لصفر.