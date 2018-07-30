بوعزقي يطمئن الجزائريين بسلامة الأضاحي من الحمى القلاعية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أن عدد الأبقار التي مستها الحمى القلاعية لم يتجاوز 178 على مستوى 10 ولايات فقط.وكشف بوعزقي خلال زيارة ميدانية قادته إلى مشاريع قطاعه بالعاصمة، اليوم، أن اللقاح المستورد في طريقه إلى الجزائر لتنطلق عملية تلقيح كل الأبقار المتواجدة على المستوى الوطني. بالمقابل أعلن المتحدث منع استيراد البقر من اجل تجنب نقل العدوى.

وقال الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة إن الحمى القلاعية لن تؤثر في أضاحي العيد التي تم ترك نقاط بيعها في يد الولاة من أجل تحديدها. وأكد أن قطاعه لا يمكنه أن يحدد سعر الأضاحي باعتبار أن دوره يقتصر على ضمان صحة الأضاحي من خلال البياطرة.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة، لعدم المساس بالأراضي الفلاحية الخصبة في جميع ولايات الوطن، موضحا أن قطاعه يعمل على تطهير الأراضي الفلاحية قانونيا مع إحصاء كل متر منها.

ومن جهة أخرى كشف أن قيمة الإنتاج الفلاحي للعاصمة يعادل 58 مليار دينار في سنويا وهي بذلك تحتل المرتبة 25 من بين 48 ولاية.