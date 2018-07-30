بالفيديو.. طالب سعودي يرفض الوقوف بجانب إسرائيلي في أولمبياد الكيمياء

رفض طالب سعودي رفع علم بلاده بجانب علم إسرائيل في مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر الطالب بدر سلمان الملحم وهو يغير مكانه فور إقتراب طالب إسرائيلي للوقوف بجانبه.

وانتقل الملحم إلى الطرف الآخر من صف الطلاب الواقفين على المسرح ليقف إلى جانب طالب إيراني كان أيضا يحمل علم بلاده.

وذكرت وسائل إعلام سعودية ان أن الملحم أحرز الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في التشيك وسلوفاكيا واختتم أمس الأحد 29 جويلية، كما حصدت السعودية بالإضافة إلى ذلك نتيجة هذه المسابقة 3 برونزيات.