زمالي يطمئن أصحاب سكنات “أفنبوس”

طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أصحاب السكنات التساهمية الاجتماعية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، بأنهم سيستلمون سكناتهم تدريجيا.وأكد، زمالي خلال إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح 273 سكن ببلدية زموري منجزة في إطار صندوق “أفنبوس”، اليوم الأحد ببومرداس، أن أغلب المشاريع انتهت بها الأشغال ولم تبق إلا التهيئة الخارجية، مشيرا إلى أن عملية تسليم المفاتيح ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وفي السياق، عبر الوزير عن أسفه لأصحاب هذه الصيغة السكينة، بسبب التأخرات التي تم تسجيلها في المشاريع منذ سنة 2005، مؤكدا بأن هذا الأمر لن يتكرر.