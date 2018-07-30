زعلان يتابع سير مشروع ربط المطار بشبكة السكك الحديدية

خصّص صباح اليوم وزير النقل والأشغال العمومية “عبد الغني زعلان” اليوم الإثنين، اجتماعا خاصا.لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع ربط مطار “هواري بومدين”.بشبكة السكة الحديدية على مسافة 2.8 كم من محطة باب الزوار إلى غاية المطارالخط يحتوي نفق أرضي بطول 1.4كم و محطة أرضية بطابقين.

كما يعتبر اجتماع اليوم تتمة للزيارة التفقدية التي قام بها الوزير يوم السبت الفارط.

ﻷشغال إنجاز مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي و كل المشاريع المرافقه له.

على غرار خط السكة الحديدية، المدرج الرئيسي للهبوط و الفندق الجديد للمطار.

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