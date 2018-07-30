أسعار البنزين في دول العالم

تضمن تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" قائمة لأسعار البنزين في دول العالم، وجاءت بعض الدول العربية في قائمة الأرخص، بينما تصدرت الدول الأوروبية قائمة أغلى الدول في سعر البنزين.

وحسب التقرير،فإن أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار فيها عادة متدنية.

وجاءت في المرتبة الأولى بقائمة أرخص الأسعار، فنزويلا بـ0.01 دولار للتر الواحد، تلتها إيران بـ0.28 دولار للتر، ثم الكويت بـ0.35 دولار للتر، فنيجيريا بـ 0.41 دولار للتر.

والمفاجئ في التقرير أن مصر، التي جاءت في المرتبة الخامسة، تقدمت على السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، حيث يبلغ سعر البنزين في مصر 0.43 دولار للتر، فيما يبلغ سعر البنزين في المملكة، التي جاءت في المرتبة السادسة، 0.54 دولار للتر.

واحتلت ماليزيا المرتبة السابعة بـ0.54 دولار للتر، ثم إندونيسيا بـ0.67 دولار للتر، فالإمارات بـ0.68 دولار للتر، في حين جاءت روسيا في المرتبة العاشرة بـ 0.72 دولار للتر.

واحتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى من حيث أغلى الأسعار للبنزين بـ2.09 دولار للتر، تلتها النرويج بـ2.02 دولار للتر، ثم هولندا بـ1.93 دولار للتر.