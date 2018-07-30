محرز سيغيب أسبوعين عن مان سيتي وغوارديولا تحت الصدمة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن النجم الجزائري رياض محرز سيكون معنيا بالغياب لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد إصابته على مستوى الكاحل في المباراة الودية التي لعبها مع ناديه الجديد مانشستؤ سيتي أمام بايرن ميونيخ فجر الأحد.

وبالتالي، فإن الدولي الجزائري لن يكون معنيا بلعب لا المباراة الأولى في كأس الدرع الخيرية أمام تشيلسي يوم الخامس من شهر أوت ولا بمباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، في وقت كانت تحضيراته تسير بشكل جيد تحسبا لانطلاق المنافسة الرسمية.

من جهته، لم يمنح المدرب بيب غوارديولا تفاصيل كثيرة عن إصابة محرز واكتفى بالإشارة بأنها قد تكون ليست خطيرة.

أما فيما يخص محرز، فقد اكتفى بوضع صورة له على رصيده الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أرفقها بتعليق شكر من خلاله كل من سانده معنويا ووعد بالعودة أقوى.