زمالي : من المستحيل أن يكون هناك مسح لديون “أونساج”

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، وجود أي نية في مسح ديون المستفيدين من قروض “لونساج” وقال زمالي إن مسح الديون يتنافى مع الروح المقاولاتية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد بناء “جيل يعتمد على نفسه” .

وأفاد الوزير بأنه ليس من العيب أن تفشل المؤسسة في بدايتها، مشيرا إلى وجود إجراءات من أجل استدراك الأمر، ومن لديه صعوبات فالوزارة وضعت تسهيلات من خلال مسح الغرامات المترتبة عن التأخير .

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