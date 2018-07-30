تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائريّة يقررون إلغاء الإضراب

قرّر تقنيو صيانة الطائرات شركة الجويّة الجزائريّة اليوم الإثنين، إلغاء الإضراب دون الرجوع عن مطالبهم الإجتماعية.وقضت محكمة الدار البيضاء أمس الأحد بتجميد الإضراب الذي رفعه تقنيو صيانة الطائرات الجوية الجزائريّة.

إلى غاية البث فيه بذات المحكمة يوم 5 أوت.

يشار إلى أنّ، تقنيو الجوية الجزائرية كانوا قد رفعوا يوم 9 جويلية الجاري، إشعار بالإضراب إلى إدارة الشركة.

تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من غد الثلاثاء .