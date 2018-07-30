مهلة فنربخشة لِجلب سليماني تنتهي الليلة

حدّدت إدارة نادي فنربخشة نائب بطل تركيا تاريخ منتصف ليل الإثنين، آخر أجل لِمُهلة انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وتُريد إدارة نادي فنربخشة جلب إسلام سليماني مُعارا، استعدادا لِمواجهة المُنافس بنفيكا البرتغالي، بِرسم الدور التصفوي الثالث لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. حيث تُضبط قائمة اللاعبين المُشاركين في هذه المسابقة قبل تاريخ الـ 2 من أوت المقبل، تقول أحدث التقارير الصحفية التركية بِهذا الشأن.

ويتبارى فريق فنربخشة مع المُنافس بنفيكا، بعيدا عن الديار ذهابا في الـ 7 من أوت المقبل، وداخل القواعد إيابا في الـ 14 من الشهر ذاته.

وفضّلت إدارة نادي فنربخشة صيغة الإعارة، بِسبب رفع نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي سقف المطلب المالي، حيث اشترطت استلام مبلغ لا يقلّ عن 18 مليون أورو، نظير تسريح هدّاف “الخضر” بِصفة نهائية هذه الصائفة.

ويرتبط المهاجم إسلام سليماني (30 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021.