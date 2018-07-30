7 آلاف وظيفة للبطالين والجامعيين في سلك الدرك

فتحت قيادة الدرك الوطني، أزيد من 7 آلاف منصب مالي هذه السنة، حيث شرعت المجموعات الإقليمية للسلك، على مستوى جميع ولايات الوطن في استقبال ملفات التوظيف للالتحاق بصفوفها، من بينهم خريجو جامعات كضباط، ضباط صف ودركيون.

وكشف مصدر مسؤول لـ”الشروق”، أن قيادة الدرك الوطني فتحت أبواب التجنيد لسنة 2018/2019، للطلبة الضباط، وضباط صف متعاقدين والدركيين الأعوان، حيث اشترطت القيادة في التجنيد المباشر للضباط بالنسبة للذكور فقط تحصلهم على شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 بمعدل لا يقل عن 12/20 في جميع الشعب وأن لا يتجاوز سنهم 21 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2018.

أمّا تجنيد الضباط على أساس الشهادة والخاص بالجنسين فاشترطت على المتحصلين على شهادة ماستر 2 أن يكون سنهم 25 سنة على الأكثر والمتحصلين على شهادة ليسانس أن لا يتجاوز سنهم 23 سنة، وقد اشترطت القيادة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين يتلقون تكوينا أساسيا، المستوى الثالثة ثانوي متممة فما فوق بالنسبة للذكور، أمّا الإناث فاشترطت عليهم شهادة البكالوريا فما فوق في جميع الشعب وأن يكون سن المترشحين ما بين 18 و21 سنة على الأكثر يوم 31 ديسمبر 2018.

وفي ما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين يتلقون تكوين دراج ناري، فيجب أن يكون له مستوى شهادة البكالوريا متممة فما فوق في جميع الشعب وأن يتراوح سنهم ما بين 18 و21 سنة على الأكثر يوم 31 ديسمبر 2018، كما اشترطت قيادة الدرك في المترشحين الراغبين في الالتحاق بصفوف الدركيين الأعوان أن يكونوا ذات مستوى السنة الأولى ثانوي إلى غاية السنة الثانية ثانوي في جميع الشعب وأن تكون سنهم ما بين 18 و21 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأضاف المصدر أن المجموعات الإقليمية لدرك الوطني على مستوى 48 ولاية، شرعت في استقبال ملفات الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك، وذلك لتعزيز الجهاز، من خلال فتح المجال للشباب الحاصلين على شهادة الماستر، وأصحاب شهادة مهندس الدولة بالالتحاق بالقطاع، وحسب الشروط دائما، فإن المسابقات مفتوحة للبطالين الجامعيين الحاصلين على ليسانس و”أل.أم.دي”، والماستر ومهندس دولة.

وفي شروط توظيف الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية، فقد تم اعتماد نفس المعدل السابق في شعب الآداب والفلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد والرياضيات والتقني رياضي، وتستمر مدة التربص 5 سنوات كاملة، بدل 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك بزرالدة، سنة منها بالأكاديمية العسكرية بشرشال و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس وسنة تكوين تخصصي “مهني” على مستوى المدرسة العليا للدرك بزرالدة.

أما ضباط الصف المتعاقدين، فالتجنيد مفتوح للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا، أين ستكون مدة التكوين سنتان، أما رجال الصف فالتكوين لمدة 6 أشهر بمراكز التدريب، كما حددت بالنسبة للضباط، ضرورة الحصول على البكالوريا وشهادة ليسانس، فما فوق للتخصصات العلمية والتقنية التي لها علاقة بالإسناد واللوجستي.

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