إستمرار موجة الحر إلى غاية يوم الثلاثاء

أفاد بيان صادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن إستمرار موجة الحر بالمناطق الصحراوية الوسطى إلى غاية يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018.

وحسب المصدر فإن درجات الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية بكل من: أدرار، وشمال تمنراست.

وتستمر صلاحية هي النشرية إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة مساءً (18:00).

للإشارة فقد أعلنت وزراة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في بيان لها يوم امس، أن ساعات العمل في عدد من الولايات الجنوبية ستكون من السادسة صباحا (06:00) إلى الواحدة بعد الزوال (13:00) خلال الفترة الممتدة ما بين 01 أوت و 21 أوت 2018، وهذا بسبب درجات الحرارة الشديدة التي تشهدها مناطق جنوب البلاد.

ويتعلق الأمر حسب بيان وزارة العمل بكل من الولايات التالية: أدرار، وتمنراست، والأغواط، والوادي، وغرداية، وإيليزي، وتندوف، وبشار، وبسكرة وورقلة.