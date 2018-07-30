هذه تفاصيل الدخول المدرسي المقبل 2019/2018

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأحد أن الدخول المدرسي المقبل 2018 /2019 سيكون يوم 05 سبتمبر 2018 بالنسبة للتلاميذ، ويوم الأحد 02 سبتمبر بالنسبة للمعلمين والأساتذة في حين أن الإداريين سيلتحقون بمراكز عملهم بتاريخ 19 أوت (الإدارة المركزية) و 26 أوت (الإدارة المحلية).

كما تم يوم أمس، على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الخاصة بـ 27 رتبة، حسب ما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها على فايسبوك.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد نظمت يوم الـ 15 جويلية الجاري امتحانا مهنيا للترقية، حيث بلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات 38014 لشغل 11487 منصب خاص بـ 27 رتبة.