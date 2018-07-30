تسفاوت يكشف حقيقة مفاوضات "الفاف" مع حاليلوزيتش ومن يراه الأنسب لتدريب الخضر

أدلى الهداف التاريخي للمنتخب الوطني عبد الحفيظ تسفاوت بتصريحات لوسائل الإعلام أمس من وهران، أكد فيها رأيه بخصوص الناخب الوطني الجديد، ومن يراه الأنسب لقيادة العارضة الفنية للخضر في التحديات المقبلة.

إبن وهران أكد أن جمال بلماضي هو المدرب الأنسب لخلافة رابح ماجر، مؤكد أن المدرب السابق لنادي الدحيل القطري، يملك كل المواصفات للنجاح مع الخضر، بحيث قال:" برأي الشخصي بلماضي هو الأفضل لتدريب المنتخب، خاصة أنه يملك خبرة لا بأس بها، ويعرف بيت المنتخب جيدا كما سبق له الإشراف على تدريب المنتخب القطري، وهذا ما يساعده كثيرا في حال أشرف على قيادة العارضة الفنية للخضر، لكن الكلمة الأخيرة تعود للرئيس زطشي الذي يعتبر صاحب القرار الأخير بخصوص هذا الملف ".

وبخصوص الأخبار التي راجت عن مبالغة التقني البوسني وحيد حاليلوزيتش في شروطه المالية للعودة لتدريب الخضر، نفى تسفاوت كل هذه الأخبار، بالنظر لعلاقته الرائعة مع حاليلوزيتش، وأجاب في هذا الصدد:" أؤكد لكم أن المدرب حاليلوزيتش لم يتلقى أي عرض رسمي مكتوب من قبل "الفاف" وكل ما قيل عن إشتراطه لأجرة تقدر بـ400 ألف أورو لا أساس له من الصحة، وحاليلوزيتش لم يتلقى أي عرض رسمي مكتوب من قبل الإتحاد الجزائري ".