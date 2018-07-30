مبولحي يصنع الحدث و يتلقى الدعم في السعودية !

بعد مناوشات التي حصلت في معسكر نادي الاتفاق السعودي بين مبولحي و بعض اللاعبين كان الجزائري محل فخر عند السعوديونو كانت القصة التي تعود بأن “الرايس مبولحي” قد تناوش مع بعض اللاعبين الذين وجدهم يدخنون ووصفهم بالغير المحترفين

و هو الشئ الذي جعل من جماهير نادي الاتفاق تدعم “مبولحي” و تحترمه أكثر فأكثر الذي تصرف كقائد حقيقي لنادي

كما عبر “حاتم المسجل” نائي رئيس نادي الاتفاق عن الفخر بلاعبه و نشر تغريدة على تويتر اين جدد مبولحي عقده مع النادي